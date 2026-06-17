Драгунский посоветовал подросткам читать Варламова и Юзефович
Всем могут быть интересны только новостные сообщения, с литературой так не работает, заявил НСН писатель.
Писатель Денис Драгунский назвал в беседе с НСН книги Алексея Варламова и Леонида Юзефовича полезными для прочтения подростками, однако признал, что литературы однозначно интересной каждому просто нет.
Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова ранее сообщила, что список литературы для внеклассного чтения может быть дополнен учителем на свое усмотрение. В ближайшее время такие рекомендации поступят во все школы, передает ТАСС.
«Это трудный вопрос. За современными зарубежными авторами я не слежу. Из российских включил бы Алексея Варламова «Душа моя Павел», Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото». Это для старших классов. Интересные, хорошо написанные книги, в которых затрагиваются глубокие темы. Ну и, если бы я был нескромный человек, то порекомендовал бы свой какой-нибудь сборник рассказов. Они очень подходят для того, чтобы посмотреть, как устроена литература: сюжет, герой…», - полагает Драгунский.
Интересы нынешних подростков настолько широки, что составить список рекомендаций, не зная конкретных пристрастий, будет непросто.
«Есть те, кто интересуются фэнтези, детективами или девочковыми романами - он влюбился, она его бросила, а потом они пошли вместе по бульвару по направлению в ЗАГС. Кроме того, есть подростки, которым интересна классическая литература: в метро встречаю девушек с непрограммными вещами Тургенева и Гоголя. Ясно, что они читают их не потому, что заставляют», - отметил писатель.
По мнению Драгунского, не существует литературных текстов, интересных всем сразу.
«Таких текстов в принципе быть не может, кроме сообщений информационных агентств о новом полете в космос или приземлении космонавтов на Марс. Вот это работает на любой аудитории и будет интересно всем. Есть люди, которые проживут жизнь и не прочитают тексты, которые другие читают», - отметил Драгунский.
Ранее НСН писала об исследовании, согласно которому школьники чаще всего хотят перечитать «Собачье сердце» и «Преступление и наказание».
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