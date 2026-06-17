Писатель Денис Драгунский назвал в беседе с НСН книги Алексея Варламова и Леонида Юзефовича полезными для прочтения подростками, однако признал, что литературы однозначно интересной каждому просто нет.

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова ранее сообщила, что список литературы для внеклассного чтения может быть дополнен учителем на свое усмотрение. В ближайшее время такие рекомендации поступят во все школы, передает ТАСС.

«Это трудный вопрос. За современными зарубежными авторами я не слежу. Из российских включил бы Алексея Варламова «Душа моя Павел», Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото». Это для старших классов. Интересные, хорошо написанные книги, в которых затрагиваются глубокие темы. Ну и, если бы я был нескромный человек, то порекомендовал бы свой какой-нибудь сборник рассказов. Они очень подходят для того, чтобы посмотреть, как устроена литература: сюжет, герой…», - полагает Драгунский.