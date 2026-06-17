«Россия продала в страны ЕС урана в восемь раз больше, чем в прошлом году. Мне кажется, эти вещи связаны. Европа покупает у нас уран, несмотря на все санкции. Этот уран закупают страны, где есть свои возможности. Например, Германия у нас закупает уран, а зачем? АЭС у них нет уже два года, а уран они закупают. Конечно, эти данные засекречены. Но очевидно, что они через себя прогоняют уран, а потом его загоняют Украине. А второй момент заключается в том, что они могут на этой базе разрабатывать свое собственное ядерное оружие. Других причин у Германии нет, какие еще цели могут быть у урана? Никаких», - предупредил он.

По его словам, Россия должна подумать о международных обязательствах перед другими странами.

«Мы продаем уран также и в США. Россия поставляет уран в Бангладеш, там мы построили атомную станцию, также уран будет поставляться в Турцию и Египет. Откуда мы возьмем столько урана? Надо уже подумать об этом. У нас есть свои атомные станции, его не так просто добывать, кто нам этот уран даст? Недавно мы подписали договор на 16,7 миллиарда рублей с Казахстаном по строительству АЭС», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года США выкупили у России урана на 1,2 млрд долларов, что стало крупнейшей закупкой за всю историю статистики. Евросоюз также продолжает закупать ядерное топливо у России, а в последнее время по рекордной цене — 1713 евро за килограмм.

