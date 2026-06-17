Ядерный намек: Зачем Европа рекордно закупила уран у России
Владимир Кузнецов заявил НСН, что Европа «перегоняет» уран через себя, а потом может передать его Киеву.
Европейские страны закупают уран у России, а затем передают его Украине, также не исключен вариант попытки создания ядерного оружия, заявил НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Британия договорилась о поставках Украине обогащенного урана АЭС на 280 млн долларов. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Отмечается, что срок реализация договоренностей - два года. За это время при поддержке британского государственного экспортно-кредитного агентства UK Export Finance компания Urenco поставит обогащенный уран украинскому оператору АЭС «Энергоатом». Кузнецов уверен, что Россия должна прекратить поставки в Европу после этих заявлений.
«Россия продала в страны ЕС урана в восемь раз больше, чем в прошлом году. Мне кажется, эти вещи связаны. Европа покупает у нас уран, несмотря на все санкции. Этот уран закупают страны, где есть свои возможности. Например, Германия у нас закупает уран, а зачем? АЭС у них нет уже два года, а уран они закупают. Конечно, эти данные засекречены. Но очевидно, что они через себя прогоняют уран, а потом его загоняют Украине. А второй момент заключается в том, что они могут на этой базе разрабатывать свое собственное ядерное оружие. Других причин у Германии нет, какие еще цели могут быть у урана? Никаких», - предупредил он.
По его словам, Россия должна подумать о международных обязательствах перед другими странами.
«Мы продаем уран также и в США. Россия поставляет уран в Бангладеш, там мы построили атомную станцию, также уран будет поставляться в Турцию и Египет. Откуда мы возьмем столько урана? Надо уже подумать об этом. У нас есть свои атомные станции, его не так просто добывать, кто нам этот уран даст? Недавно мы подписали договор на 16,7 миллиарда рублей с Казахстаном по строительству АЭС», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в конце 2023 года США выкупили у России урана на 1,2 млрд долларов, что стало крупнейшей закупкой за всю историю статистики. Евросоюз также продолжает закупать ядерное топливо у России, а в последнее время по рекордной цене — 1713 евро за килограмм.
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