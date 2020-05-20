Скептицизм и никакого доверия - защита против нового мошенничества в пандемию

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества, которые стали возникать в разгар пандемии коронавируса. Об этом рассказал заместитель главы банка Станислав Кузнецов. Как сообщает РИА Новости, среди новых придумок злоумышленников — сайты фиктивных кадровых агентств.

Такие псевдо-агентства предлагают трудоустройство на удалённом режиме за плату. Кроме того, разработан сценарий с возвратом налога на добавленную стоимость, в котором жертвы аферистов сами переводят деньги преступникам. В данном варианте жертва переходит по ссылке из описания и выполняет операции, которые и приводят к потере средств.

Преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова в эфире НСН дала несколько советов, как не стать жертвой мошенников.

«Первое что стоит сделать, это спросить у себя «На самом ли деле мне это нужно?» и «Насколько это реально?». Всегда можно посмотреть официальные номера телефонов и перезвонить, доверившись своему внутреннему голосу», - сказала психолог.

Но специалист добавила, что подготовленные мошенники способны обмануть даже психологов, потому что у многих людей сильное «базовое доверие».