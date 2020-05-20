Скептицизм и никакого доверия - защита против нового мошенничества в пандемию
Психолог Татьяна Попова рассказала НСН, что жертвами мошенников чаще становятся доверчивые люди, а аналитик Владимир Ульянов порекомендовал максимально скептически относится ко всем предложениям.
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества, которые стали возникать в разгар пандемии коронавируса. Об этом рассказал заместитель главы банка Станислав Кузнецов. Как сообщает РИА Новости, среди новых придумок злоумышленников — сайты фиктивных кадровых агентств.
Такие псевдо-агентства предлагают трудоустройство на удалённом режиме за плату. Кроме того, разработан сценарий с возвратом налога на добавленную стоимость, в котором жертвы аферистов сами переводят деньги преступникам. В данном варианте жертва переходит по ссылке из описания и выполняет операции, которые и приводят к потере средств.
Преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова в эфире НСН дала несколько советов, как не стать жертвой мошенников.
«Первое что стоит сделать, это спросить у себя «На самом ли деле мне это нужно?» и «Насколько это реально?». Всегда можно посмотреть официальные номера телефонов и перезвонить, доверившись своему внутреннему голосу», - сказала психолог.
Но специалист добавила, что подготовленные мошенники способны обмануть даже психологов, потому что у многих людей сильное «базовое доверие».
«Нам легче не принимать собственные решения, а поверить более значимому человеку, особенно если от него звучат умные термины и слова, вызывающие доверие. Наиболее уязвимы для мошенников пенсионеры за 70. Но подготовленные мошенники способны обмануть даже психологов, я слышала о таких случаях от своих коллег, на что уж мы всё это знаем и слышали. Всё равно бывают такие ситуации, когда уверенный голос с той стороны, говорит очень компетентно и вселяет доверие, потому что в нас сильно это базовое доверие и вера в людей», - сообщила Татьяна Попова.
В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН подробно рассказал о методах защиты против новых видов мошенничества.
«Тут всё как всегда. Максимально скептически относиться ко всем подобным предложениям. Если мы говорим о телефонных звонках, то лучше всего будет сбросить разговор и перезвонить по контактному телефону с официального сайта организации. Если речь об электронной почте, то переходить по ссылкам, которые нам присылают не стоит, потому что, даже если кажется, что мы переходим на нужный сайт, в названии может быть изменён один символ. А когда вас обещают трудоустроить, но просят сперва внести взнос за оборудование, образование или что-то ещё, то совет всего один – не переводите никаких денег, это старая известная схема. Нет работодателей, кто брал бы наперёд деньги со своих соискателей», - заявил эксперт.
Ранее Владимир Ульянов заявил НСН, что из-за самоизоляции, личные данные россиян становится проще украсть.
«…Сейчас ценность подобных данных падает, потому что многие перешли на удалённый режим работы, а в таком режиме украсть личные данные значительно проще, потому что технического контроля меньше, и даже какого-то элементарного контроля со стороны коллег меньше», - сообщил Ульянов.
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