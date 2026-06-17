В Техасе частный самолет рухнул на шоссе

Частный самолет упал на шоссе в городе Ларедо в американском штате Техас, погиб один человек. Об этом сообщает местная полиция.

Модель самолета и обстоятельства катастрофы не раскрываются. Известно, что при крушении часть воздушного судна оторвалась и повредила один из автомобилей, двигавшихся по шоссе.

На борту самолета находились шесть человек. В результате ЧП есть один погибший, пострадал по меньшей мере еще один человек. Также за помощью медиков обратились несколько полицейских из-за вдыхания дыма на месте инцидента.

Ранее стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Калифорния.

