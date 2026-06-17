В Техасе частный самолет рухнул на шоссе
Частный самолет упал на шоссе в городе Ларедо в американском штате Техас, погиб один человек. Об этом сообщает местная полиция.
Модель самолета и обстоятельства катастрофы не раскрываются. Известно, что при крушении часть воздушного судна оторвалась и повредила один из автомобилей, двигавшихся по шоссе.
На борту самолета находились шесть человек. В результате ЧП есть один погибший, пострадал по меньшей мере еще один человек. Также за помощью медиков обратились несколько полицейских из-за вдыхания дыма на месте инцидента.
Ранее стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Калифорния.
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