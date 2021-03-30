Назван способ избавиться от телефонных мошенников
Лучший способ избавиться от телефонных мошенников - не вступать в разговор и постараться ограничить их возможности дозвониться, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя руководителя Роскачества Илью Лоевского.
По его словам, некоторые телефоны позволяют отключить входящие вызовы с номеров, которых нет в записной книжке. При этом владельцу телефона не смогут дозвониться, например, курьеры.
Еще один способ - установить на телефон определитель номера абонента. Специальная программа определяет и предупреждает, что звонок поступает от мошенника. Также эксперт советует подключить услуги анти-спама от сотового оператора.
Тем временем, мошенники разработали новую схему кражи личных и банковских данных – рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства.
Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что своих жертв мошенники вынуждают подтвердить «легитимность получения» бонусов, перейдя по ссылке.
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