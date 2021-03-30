Назван способ избавиться от телефонных мошенников

По его словам, некоторые телефоны позволяют отключить входящие вызовы с номеров, которых нет в записной книжке. При этом владельцу телефона не смогут дозвониться, например, курьеры.

Еще один способ - установить на телефон определитель номера абонента. Специальная программа определяет и предупреждает, что звонок поступает от мошенника. Также эксперт советует подключить услуги анти-спама от сотового оператора.

Тем временем, мошенники разработали новую схему кражи личных и банковских данных – рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева пояснила, что своих жертв мошенники вынуждают подтвердить «легитимность получения» бонусов, перейдя по ссылке.

