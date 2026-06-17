В Саратовской области при аварии на химпредприятии погиб человек

Один человек погиб при аварии на территории промышленного предприятия в Саратовской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне в 14.20 мск. Специалисты получили сообщение об аварии на промпредприятии с выбросом химически опасных веществ. В результате ЧП есть погибший.

«Утечка ликвидирована, распространения за пределы территории предприятия не допущено», - отметили в МЧС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел на предприятии саратовского филиала ООО «Трансаммиак».

Ранее в Котовском районе Волгоградской области произошел пожар на территории промышленной инфраструктуры из-за атаки БПЛА, напоминает Ura.ru.

