СМИ: Против бывшего челябинского губернатора Дубровского возбудили дело о взятках
Уголовное дело о взятках возбудили в отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, экс-губернатор через посредников получил 34 млн рублей от бывшего владельца АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко. Взамен Дубровский покровительствовал при проведении аукционов на ремонт дорог в области.
Чиновник занимал пост главы Челябинской области в 2014-2019 годах. В 2019-м на него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб превышал 20 млрд рублей. Дубровский не был задержан и скрылся за границей. В 2025 году экс-губернатора объявили в розыск по уголовной статье.
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