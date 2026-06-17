СМИ: Против бывшего челябинского губернатора Дубровского возбудили дело о взятках

По данным СМИ, экс-губернатор через посредников получил 34 млн рублей от бывшего владельца АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко. Взамен Дубровский покровительствовал при проведении аукционов на ремонт дорог в области.

Чиновник занимал пост главы Челябинской области в 2014-2019 годах. В 2019-м на него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб превышал 20 млрд рублей. Дубровский не был задержан и скрылся за границей. В 2025 году экс-губернатора объявили в розыск по уголовной статье.

