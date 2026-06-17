СМИ: Против бывшего челябинского губернатора Дубровского возбудили дело о взятках

Уголовное дело о взятках возбудили в отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

СМИ: Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в растрате 33 млрд рублей

По данным СМИ, экс-губернатор через посредников получил 34 млн рублей от бывшего владельца АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко. Взамен Дубровский покровительствовал при проведении аукционов на ремонт дорог в области.

Чиновник занимал пост главы Челябинской области в 2014-2019 годах. В 2019-м на него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб превышал 20 млрд рублей. Дубровский не был задержан и скрылся за границей. В 2025 году экс-губернатора объявили в розыск по уголовной статье.

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ФОТО: РИА Новости
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