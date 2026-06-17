СМИ: Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7

Президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал украинского президента Владимира Зеленского на встрече лидеров государств Группы семи. Об этом пишет швейцарский портал Schweiz heute.

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Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского на саммит G7, надеясь на установление контактов между Россией и Украиной. Заседание руководителей стран прошло во вторник.

Атмосфера на встрече была непринужденной. Однако Трамп даже не попытался поприветствовать Зеленского. Портал отметил подчеркнуто холодное отношение главы Белого дома к украинскому президенту.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимодействие лидеров G7 с Владимиром Зеленским напоминало ритуалы. По мнению дипломата, политик стремится показать себя как «центр мироздания», пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Саммит G7Владимир ЗеленскийДональд Трамп

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