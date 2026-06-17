СМИ: Трамп демонстративно проигнорировал Зеленского на саммите G7
Президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал украинского президента Владимира Зеленского на встрече лидеров государств Группы семи. Об этом пишет швейцарский портал Schweiz heute.
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского на саммит G7, надеясь на установление контактов между Россией и Украиной. Заседание руководителей стран прошло во вторник.
Атмосфера на встрече была непринужденной. Однако Трамп даже не попытался поприветствовать Зеленского. Портал отметил подчеркнуто холодное отношение главы Белого дома к украинскому президенту.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взаимодействие лидеров G7 с Владимиром Зеленским напоминало ритуалы. По мнению дипломата, политик стремится показать себя как «центр мироздания», пишет Ura.ru.
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