Экс-советник Путина предложил разоблачать «тюремных банкиров» по ТВ

На заседании Совбеза РФ Федеральная служба исполнения наказания предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, которые ведут свою деятельность из тюрем.

Экс-советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, что может стать наиболее действенной мерой в этой проблеме.

«ФСИН должна принять какое-то радикальное решение. Надо четко разобраться, чего мы хотим. Если все-таки убрать из нашего мира липовые службы безопасности банков, которые разводят людей, то это глушилки, хоть это совсем лобовой и несовременный способ. Да, сотрудники ФСИН будут испытывать неудобства - связь будет обеспечиваться лишь по специальному каналу вроде радиорелейной. Но зато это будет работать. Все остальные способы будут с дырками. Они, безусловно, усложнят жизнь заключенным, но не приведут к решению», - считает Клименко.

Как альтернативу, которая может сработать, эксперт назвал проект одного из операторов связи с использованием искусственного интеллекта.

«Система позволяет на вышках, которые обслуживают подобные учреждения установить анализатор речи. Это самый эффективный путь, потому что скрипты, как правило, одинаковые и можно программировать искусственный интеллект, который будет понимать и пресекать эти истории. Но, к сожалению, в нашем тревожном обществе это не получится, мне кажется. Здесь могут выступить против коллеги, которые занимаются свободой слова», - уточнил глава Фонда развития цифровой экономики.