Экс-советник Путина предложил разоблачать «тюремных банкиров» по ТВ
Глушилки для борьбы с фальшивыми банковскими колл-центрами в тюрьмах - несовременный способ: лучше привлечь искусственный интеллект или подключить ресурсы телеканалов, заявил в эфире НСН глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
На заседании Совбеза РФ Федеральная служба исполнения наказания предложит план по ликвидации фальшивых банковских колл-центров, которые ведут свою деятельность из тюрем.
Экс-советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, что может стать наиболее действенной мерой в этой проблеме.
«ФСИН должна принять какое-то радикальное решение. Надо четко разобраться, чего мы хотим. Если все-таки убрать из нашего мира липовые службы безопасности банков, которые разводят людей, то это глушилки, хоть это совсем лобовой и несовременный способ. Да, сотрудники ФСИН будут испытывать неудобства - связь будет обеспечиваться лишь по специальному каналу вроде радиорелейной. Но зато это будет работать. Все остальные способы будут с дырками. Они, безусловно, усложнят жизнь заключенным, но не приведут к решению», - считает Клименко.
Как альтернативу, которая может сработать, эксперт назвал проект одного из операторов связи с использованием искусственного интеллекта.
«Система позволяет на вышках, которые обслуживают подобные учреждения установить анализатор речи. Это самый эффективный путь, потому что скрипты, как правило, одинаковые и можно программировать искусственный интеллект, который будет понимать и пресекать эти истории. Но, к сожалению, в нашем тревожном обществе это не получится, мне кажется. Здесь могут выступить против коллеги, которые занимаются свободой слова», - уточнил глава Фонда развития цифровой экономики.
Вариант с фильтрацией всех вызовов кроме тех, что производятся с заранее зарегистрированных телефонных номеров сотрудников ФСИН, собеседник НСН считает нерациональным из-за жителей вокруг учреждения.
«Весь конфликт в том, что технически отфильтровать можно. Например, можно регистрировать телефонные номера сотрудников на вышках и только их выпускать. Но рядом с колонией часто бывают жилые территории и, обычным жителям тоже придется бегать регистрировать свои номера», - пояснил Герман Клименко.
При этом он добавил, что необходимо вести работу и с населением, но высказал мнение, что обычная пропаганда не сработает.
«Было бы правильно перед программой «Время» на телевидении выделить ресурсы для социальной рекламы. Хоть никто и не проводил исследований, но мне кажется, что среди зрителей условного Владимира Соловьева или Первого канала жертв социальной инженерии на порядок больше, чем пользователей интернета. Люди в интернете, как правило, более грамотны в этом. Было бы уместно приводить примеры того, как утекают персональные данные, каким образом работают мошенники. Другие способы у нас не сработают», - заключил эксперт.
В материале газеты «Коммерсантъ» уточняется, что ФСИН планирует запросить на установку техники, которая сможет генерировать помехи сотовой связи, порядка 3 млрд рублей. Сам же ФСИН пока рассматривает несколько решений. Например, комплексно применять где-то экранирование сигнала, а где-то генераторы выборочных помех. Так, специальный модуль будет сканировать эфир и, если зафиксирует устойчивый сигнал, то будет направлять туда помехи.
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