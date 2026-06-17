Россия за 10 лет увеличила импорт из стран АСЕАН на 70%

Россия нарастила объем импорта из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за десятилетие. Об этом сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«За 10 лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%», - приводит ТАСС слова главы Минэкономразвития.

Как отметил Решетников, РФ закупает сельхозсырье, оборудование, транспортные средства, товары химической промышленности, а также текстиль, одежду, обувь.

Ранее стало известно, что Россия нарастила товарооборот с Китаем. В январе-апреле текущего года он увеличился на 19,7% в годовом выражении и достиг $85,24 млрд.

