В Госдумы назвали новые методы борьбы с телефонными мошенниками
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи в эфире НСН рассказал о новых мерах по борьбе с телефонными аферистами и призвал граждан быть бдительнее.
С начала года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на россиянах почти 150 миллиардов рублей, подсчитали аналитики BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. При этом 66 миллиардов приходится на нелегальные доходы псевдобанковских сотрудников. На обещании фиктивных медицинских услуг мошенники зарабтали 46,5 миллиарда рублей.
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН рассказал, какие меры по борьбе с мошенниками уже приняты.
«Появились законы по вычищению рынка от серых сим-карт, которые оформлялись на несуществующих людей или юрлица, которые банкротились. Речь шла о десятках миллионов сим-карт, которые пользовались спросом у злоумышленников. Эта проблема на 100% не решена, некоторое количество таких сим-карт осталось на рынке», - отметил депутат.
По его словам, власти намерены обратиться к сотовым операторам и банкам для окончательного решения проблемы.
«Мы потребуем от сотовых операторов, чтобы число проданных юрлицу сим-карт не превышало количества сотрудников. Сейчас некоторые компании имеют одного сотрудника, а закупают тысячу сим-карт. Понятно, что оператор блокирует карты через месяц-два, но в этот промежуток симками пользуются. Также мы будем обращаться к банкам, чтобы они использовали дополнительные системы защиты счетов клиентов», - сказал Свинцов.
Парламентарий отметил, что само по себе ужесточение законодательства не приводит к результату, люди должны быть подготовлены.
«Главная проблема здесь - это человеческий фактор. Мошенничество сильно завязано на психологических факторах. Банки никогда не просят подтвердить платеж по телефону и не спрашивают конфиденциальные данные. Нужно разработать алгоритм для клиентов банков наподобие телефона 02. Тогда каждый россиянин будет знать, куда обращаться, если мошенники попытались получить доступ к деньгам», - заключил он.
В IT-компании «Крок» ожидают, что к новому году активность мошенников в сети увеличится еще больше. С января по июнь 2020 года Центробанк заблокировал более 9,7 тысяч номеров мошенников, что в четыре раза больше аналогичного периода в 2019 году.
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