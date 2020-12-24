В Госдумы назвали новые методы борьбы с телефонными мошенниками

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН рассказал, какие меры по борьбе с мошенниками уже приняты.



«Появились законы по вычищению рынка от серых сим-карт, которые оформлялись на несуществующих людей или юрлица, которые банкротились. Речь шла о десятках миллионов сим-карт, которые пользовались спросом у злоумышленников. Эта проблема на 100% не решена, некоторое количество таких сим-карт осталось на рынке», - отметил депутат.



По его словам, власти намерены обратиться к сотовым операторам и банкам для окончательного решения проблемы.



«Мы потребуем от сотовых операторов, чтобы число проданных юрлицу сим-карт не превышало количества сотрудников. Сейчас некоторые компании имеют одного сотрудника, а закупают тысячу сим-карт. Понятно, что оператор блокирует карты через месяц-два, но в этот промежуток симками пользуются. Также мы будем обращаться к банкам, чтобы они использовали дополнительные системы защиты счетов клиентов», - сказал Свинцов.



Парламентарий отметил, что само по себе ужесточение законодательства не приводит к результату, люди должны быть подготовлены.



«Главная проблема здесь - это человеческий фактор. Мошенничество сильно завязано на психологических факторах. Банки никогда не просят подтвердить платеж по телефону и не спрашивают конфиденциальные данные. Нужно разработать алгоритм для клиентов банков наподобие телефона 02. Тогда каждый россиянин будет знать, куда обращаться, если мошенники попытались получить доступ к деньгам», - заключил он.



В IT-компании «Крок» ожидают, что к новому году активность мошенников в сети увеличится еще больше. С января по июнь 2020 года Центробанк заблокировал более 9,7 тысяч номеров мошенников, что в четыре раза больше аналогичного периода в 2019 году.

