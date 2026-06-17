Прокуратура просит назначить повторную судебную экспертизу для блогера Лерчек

В заявлении обратили внимание на возмущение общественности из-за тренировок в спортзале блогера, у которой обнаружили рак, в день очередного сеанса химиотерапии и после операции по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами.

«Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее [повторной] комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы», - отмечается в документах.

Кроме того, правоохранители попросили применить меры прокурорского реагирования в отношении сожителя блогера Луиса Сквиччиарини, с помощью соцсетей которого Чекалина «подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы».

Ранее у Лерчек выявили онкологию, обследование подтвердило злокачественные клетки и метастазы в легких, напоминает Ura.ru. На фоне этого суд отпустил блогера из-под домашнего ареста по делу о выводе за границу более 250 млн рублей с использованием подложных документов.

