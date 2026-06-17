Прокуратура просит назначить повторную судебную экспертизу для блогера Лерчек
Прокуратура направила в суд в Москве заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В заявлении обратили внимание на возмущение общественности из-за тренировок в спортзале блогера, у которой обнаружили рак, в день очередного сеанса химиотерапии и после операции по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами.
«Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее [повторной] комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы», - отмечается в документах.
Кроме того, правоохранители попросили применить меры прокурорского реагирования в отношении сожителя блогера Луиса Сквиччиарини, с помощью соцсетей которого Чекалина «подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы».
Ранее у Лерчек выявили онкологию, обследование подтвердило злокачественные клетки и метастазы в легких, напоминает Ura.ru. На фоне этого суд отпустил блогера из-под домашнего ареста по делу о выводе за границу более 250 млн рублей с использованием подложных документов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Таиланд ежегодно посещают около 2 млн российских туристов
- «Богатырям» только снится: Как мультсериал «Маша и Медведь» покорил Netflix
- Прокуратура просит назначить повторную судебную экспертизу для блогера Лерчек
- В Саратовской области при аварии на химпредприятии погиб человек
- СМИ: Против бывшего челябинского губернатора Дубровского возбудили дело о взятках
- Ядерный намек: Зачем Европа рекордно закупила уран у России
- Города и нефтебазы: По чему ударит дефицит пожарных в России
- СМИ: Фон дер Ляйен не будет добиваться переизбрания в ЕК на третий срок
- Над Россией за два часа уничтожили 44 украинских БПЛА
- Сборная Австрии впервые за 36 лет одержала победу в матче ЧМ по футболу