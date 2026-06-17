Таиланд ежегодно посещают около 2 млн российских туристов
Почти 2 млн туристов из России посещают Таиланд ежегодно. Об этом заявил премьер-министр королевства Анутхин Чанвиракун.
«В настоящее время около 2 млн туристов из России ежегодно проводят свой отпуск в нашей стране. Но я считаю и уверен, что в сфере туризма еще есть большой потенциал для дальнейшего роста», - цитирует политика ТАСС.
По его словам, Таиланд рассчитывает на расширение сотрудничества с РФ в этой сфере.
Ранее королевство решило сократить безвизовый срок пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней и усилить иммиграционный контроль на границе. При этом туристы из РФ, которые захотят провести более 30 дней в Таиланде, смогут платно продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней, пишет Ura.ru.
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