Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках
18 марта 202110:21
Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, передает РБК.
Если эта информация поможет раскрыть call-центр мошенников или поймать их самих, то банк выплатит 1 миллион рублей, общий объем премиального фонда на эти цели составляет 5 млн рублей, но банк может его увеличить.
Для сбора этих данных в банке создали отдельный сайт и почтовый ящик, их будут собирать анонимно.
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18 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru