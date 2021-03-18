Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках

Альфа-банк начнет выплачивать денежное вознаграждение за информацию о телефонных мошенниках, передает РБК.

Если эта информация поможет раскрыть call-центр мошенников или поймать их самих, то банк выплатит 1 миллион рублей, общий объем премиального фонда на эти цели составляет 5 млн рублей, но банк может его увеличить.

Для сбора этих данных в банке создали отдельный сайт и почтовый ящик, их будут собирать анонимно.

