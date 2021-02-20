Банки нашли способ борьбы с мошенничеством через исполнительные листы

Банки заявили о намерении использовать радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег. Как сообщает РБК, финансовые организации собираются получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое направлено на рассмотрение в Минюст.

В письме говорится о необходимости дополнить идею Минюста и ЦБ, предложивших зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент.

Издание указывает на мошеннические схемы с исполнительными листами, когда происходит взыскание фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.