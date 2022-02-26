Беженцы бывают разные. Россия и страны Запада принимают жителей Украины и Донбасса
Россия и Европа встречают беженцев из зоны украинского конфликта. В РФ поддерживают жителей Донбасса, на Западе предлагают услуги по эвакуации Зеленского.
Правительство Словакии объявило о вводе в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.
Как говорится в постановлении кабмина, причиной стал массовый наплыв украинских беженцев.
Куды бечь?!
В МИД Германии 25 февраля заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением. О готовности принят беженцев с Украины также заявили США, сообщает RT.
Американская администрация готова помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в стране специальной военной операции России. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.
Ранее Франция пообещала оказать помощь Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Кроме того, Великобритания выразила готовность предоставить убежище украинскому президенту и членам его правительства.
Своих не бросаем!
В России для беженцев с Донбасса в 19 регионах открыты 252 пункта временного пребывания (ПВР) на базе санаториев, лагерей отдыха, гостиниц. Самые многочисленные - в Ростовской области. Сюда, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, сообщает 26 февраля РИА Новости.
Захватить с собой беженцы успели минимум вещей. Собирались наспех. Больше всего боялись за детей, рассказывают журналисты 1 канала.
«Страшно это очень пережить, поэтому мы решили ради вот этой малышки, которой три месяца, все-таки уехать», — говорит Людмила Назарова.
Россияне собирают не только предметы первой необходимости, вещи, продукты для беженцев в регионах. Караваны с народной гуманитарной помощью идут в ЛНР и ДНР.
Вечером в прошлую пятницу главы Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков на территорию России из-за усилившихся обстрелов со стороны украинской армии. Людей организованно вывезли в Ростовскую область, где российские власти организовали для них размещение в санаториях и летних лагерях. Десятки других регионов предложили свою помощь и начали принимать беженцев, а Владимир Путин поручил перечислить всем прибывшим из Донбасса денежные выплаты.
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