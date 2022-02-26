Беженцы бывают разные. Россия и страны Запада принимают жителей Украины и Донбасса

Россия и Европа встречают беженцев из зоны украинского конфликта. В РФ поддерживают жителей Донбасса, на Западе предлагают услуги по эвакуации Зеленского.

Правительство Словакии объявило о вводе в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

Как говорится в постановлении кабмина, причиной стал массовый наплыв украинских беженцев.

Куды бечь?!

В МИД Германии 25 февраля заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением. О готовности принят беженцев с Украины также заявили США, сообщает RT.

Зеленский предупредил лидеров ЕС, что возможно они видят его живым в последний раз

Американская администрация готова помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в стране специальной военной операции России. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Ранее Франция пообещала оказать помощь Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Кроме того, Великобритания выразила готовность предоставить убежище украинскому президенту и членам его правительства.

Своих не бросаем!

В России для беженцев с Донбасса в 19 регионах открыты 252 пункта временного пребывания (ПВР) на базе санаториев, лагерей отдыха, гостиниц. Самые многочисленные - в Ростовской области. Сюда, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, сообщает 26 февраля РИА Новости.

Захватить с собой беженцы успели минимум вещей. Собирались наспех. Больше всего боялись за детей, рассказывают журналисты 1 канала.

Санду: Молдавия готова принять беженцев с Украины

«Страшно это очень пережить, поэтому мы решили ради вот этой малышки, которой три месяца, все-таки уехать», — говорит Людмила Назарова.

Россияне собирают не только предметы первой необходимости, вещи, продукты для беженцев в регионах. Караваны с народной гуманитарной помощью идут в ЛНР и ДНР.

Источник: Более 100 тысяч беженцев Донбасса прибыли в РФ

Вечером в прошлую пятницу главы Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков на территорию России из-за усилившихся обстрелов со стороны украинской армии. Людей организованно вывезли в Ростовскую область, где российские власти организовали для них размещение в санаториях и летних лагерях. Десятки других регионов предложили свою помощь и начали принимать беженцев, а Владимир Путин поручил перечислить всем прибывшим из Донбасса денежные выплаты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийБеженцыБеженцы Из Украины
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