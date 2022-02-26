Беженцы бывают разные. Россия и страны Запада принимают жителей Украины и Донбасса

Американская администрация готова помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев на фоне проведения в стране специальной военной операции России. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Ранее Франция пообещала оказать помощь Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Кроме того, Великобритания выразила готовность предоставить убежище украинскому президенту и членам его правительства.

Своих не бросаем!

В России для беженцев с Донбасса в 19 регионах открыты 252 пункта временного пребывания (ПВР) на базе санаториев, лагерей отдыха, гостиниц. Самые многочисленные - в Ростовской области. Сюда, по данным Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за сутки прибыли около 4,8 тысячи беженцев из Донбасса, сообщает 26 февраля РИА Новости.

Захватить с собой беженцы успели минимум вещей. Собирались наспех. Больше всего боялись за детей, рассказывают журналисты 1 канала.