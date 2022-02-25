Зеленский предупредил лидеров ЕС, что возможно они видят его живым в последний раз

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора по видеосвязи с лидерами Евросоюза в четверг сказал, что возможно они видят живым в последний раз. Об этом рассказал журналист Барак Равид.

Между тем, украинский лидер опроврег слухи о своём отъезде из Киева. Он опубликовал видео в своем Telegram-канале, где стоит в правительственном квартале столицы Украины. Рядом с Зеленским находятся глава правительства Денис Шмыгаль, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, глава офиса Андрей Ермак, а также лидер парламентской пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше», - заметил Владимир Зеленский. Уже письменно в соцсетях он сообщил, что провёл разговор с президентом США Джо Байденом. Они обсудили антироссийские санкции и «антивоенную коалицию».

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность оказать давление на некоторые страны Европы, которые пока ещё сомневаются в необходимости отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.

