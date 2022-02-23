Источник: Более 100 тысяч беженцев Донбасса прибыли в РФ

В Россию прибыли более 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В первую очередь, беженцы прибывают в Ростовскую область. Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что беженцы из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России.

Организованный массовый выезд населения из ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе начался 18 февраля. В основном эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.







