Источник: Более 100 тысяч беженцев Донбасса прибыли в РФ
В Россию прибыли более 100 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В первую очередь, беженцы прибывают в Ростовскую область. Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что беженцы из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в другие регионы России.
Организованный массовый выезд населения из ДНР и ЛНР в Россию из-за обострения ситуации в Донбассе начался 18 февраля. В основном эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.
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