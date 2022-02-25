Глава МИД Франции пообещал помочь Зеленскому в случае угрозы его безопасности

Франция окажет помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

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«Безопасность ... Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости», — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, подразумевает ли это вывоз Зеленского из Украины, Ле Дриан отметил, что Париж «примет те меры, которые нужно будет принять».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон готов предоставить убежище Зеленскому и членам его правительства, если они решат покинуть Украину на фоне специальной операции российских военных.

Между тем сам Зеленский, выступая с видеообращением, подчеркнул, что не собирается покидать Киев несмотря на то, что он якобы объявлен «целью номер один» для России.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ФранцияУкраинаВладимир Зеленский
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