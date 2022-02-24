Санду: Молдавия готова принять беженцев с Украины

Молдавия готова принять беженцев из Украины. Об этом заявила молдавский лидер Майя Санду.

Она добавила, что речь идет о нескольких десятках тысяч украинцев.

Санду рассказала, что все пограничные пункты в Молдавии открыты для беженцев, в стране подготавливают центры для их размещения. По ее словам, на пограничных пунктах с Украиной отмечается повышенный поток людей.