Санду: Молдавия готова принять беженцев с Украины

Молдавия готова принять беженцев из Украины. Об этом заявила молдавский лидер Майя Санду.

Она добавила, что речь идет о нескольких десятках тысяч украинцев.

Санду рассказала, что все пограничные пункты в Молдавии открыты для беженцев, в стране подготавливают центры для их размещения. По ее словам, на пограничных пунктах с Украиной отмечается повышенный поток людей.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» похвалил российские власти за оказание помощи эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьМайя СандуБеженцыУкраинаМолдавия
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