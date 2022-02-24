Санду: Молдавия готова принять беженцев с Украины
Молдавия готова принять беженцев из Украины. Об этом заявила молдавский лидер Майя Санду.
Она добавила, что речь идет о нескольких десятках тысяч украинцев.
Санду рассказала, что все пограничные пункты в Молдавии открыты для беженцев, в стране подготавливают центры для их размещения. По ее словам, на пограничных пунктах с Украиной отмечается повышенный поток людей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение.
Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» похвалил российские власти за оказание помощи эвакуированным гражданам ДНР и ЛНР.
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