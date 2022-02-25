В МИД Германии заявили о потоке беженцев с Украины

В МИД Германии 25 февраля заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением. Об этом сообщила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

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«Это в том числе граждане Германии, граждане других стран — не только Украины, но и Белоруссии» - приводит РИА Новости слова Зассе.

Дипломат также подчеркнула, что правительство ФРГ в первую очередь несет ответственность за граждан Германии.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БеженцыУкраинаГермания
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