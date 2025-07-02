Спрос на отдых в ряде стран Африки вырос вдвое в 2024 году
Спрос на отдых в Африке со стороны российских туристов существенно вырос в 2024 году по сравнению с 2023 годом, причем в некоторых странах количество отдыхающих выросло более чем вдвое. Так, на 159% вырос спрос на отдых в Танзании, на 141% — в Кении, на 71% — на Сейшелах, почти на 60% — в Египте (это по-прежнему самое популярное направление). Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».
Вместе с тем за первые пять месяцев 2025 года спрос на отдых в Египте, Танзании и Тунисе продемонстрировал спад на 21%, 20% и 25% соответственно, а такие направления, как ЮАР, Сейшелы и Кения, продолжают набирать популярность у путешественников из России (спрос вырос на 36%, 60% и 46%).
Как правило, отдыхать в Африку едут жители Москвы (73% туристов), Санкт-Петербурга (16%) и Сочи (4%). На остальные регионы приходится 7%.
Если в 2024 году цены на авиабилеты продемонстрировали существенный рост, в частности, в Сьерра-Леоне (на 135%), Марокко (на 59%) и Руанду (на 32%), то в 2025 году цены снизились на половине маршрутов. Так, перелеты в Кабо-Верде подешевели на 17%, в Египет — на 6%, в Тунис — на 0,5%. Самым доступным направлением по-прежнему является Египет (в среднем билет стоит 37776 рублей), самым дорогим — Руанда (106049 рублей).
По данным пресс-службы сервиса «Купибилет», соотечественники активно бронируют туры на осень-зиму 2025 года уже сейчас — особенно это касается таких направлений, как Сейшелы, ЮАР, Маврикий и Египет. Также появляюстся бронирования на 2026 год в Кению, Египет, Маврикий, Сейшелы, Танзанию, Марокко и ЮАР. «Это говорит о том, что интерес к африканским странам растет в среднесрочной перспективе», — подытожили представители сервиса.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что премиальный туризм сегодня переместился в сторону Австралии, Новой Зеландии, богатые россияне также активно едут в Латинскую Америку и Африку за новыми впечатлениями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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