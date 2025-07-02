Спрос на отдых в ряде стран Африки вырос вдвое в 2024 году

Как правило, отдыхать в Африку едут жители Москвы (73% туристов), Санкт-Петербурга (16%) и Сочи (4%). На остальные регионы приходится 7%.

Если в 2024 году цены на авиабилеты продемонстрировали существенный рост, в частности, в Сьерра-Леоне (на 135%), Марокко (на 59%) и Руанду (на 32%), то в 2025 году цены снизились на половине маршрутов. Так, перелеты в Кабо-Верде подешевели на 17%, в Египет — на 6%, в Тунис — на 0,5%. Самым доступным направлением по-прежнему является Египет (в среднем билет стоит 37776 рублей), самым дорогим — Руанда (106049 рублей).

По данным пресс-службы сервиса «Купибилет», соотечественники активно бронируют туры на осень-зиму 2025 года уже сейчас — особенно это касается таких направлений, как Сейшелы, ЮАР, Маврикий и Египет. Также появляюстся бронирования на 2026 год в Кению, Египет, Маврикий, Сейшелы, Танзанию, Марокко и ЮАР. «Это говорит о том, что интерес к африканским странам растет в среднесрочной перспективе», — подытожили представители сервиса.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что премиальный туризм сегодня переместился в сторону Австралии, Новой Зеландии, богатые россияне также активно едут в Латинскую Америку и Африку за новыми впечатлениями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

