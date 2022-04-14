«Без моря, но с бездорожьем»: Российские транспортно-логистические компании пытаются «объехать» санкции

КИТАЙЦЫ «УБИВАЮТ»

Он также рассказал, что не все идеально и во взаимодействии с Китаем.

«Китайцы просто убивают цены: от 6 до 9 тысяч долларов, 9500, 6700, 7200 – сейчас цены такие, что на дешевом грузе задумываешься о стоимости перевозки. При этом китайцы также стремятся свои контейнеры всегда возвращать обратно. Их контейнерный оборот в регионе АТР не сопоставим с российским, поэтому они дают контейнер, но его нельзя использовать внутри РФ. Его надо возвращать обратно с грузом, а здесь возникает дисбаланс», - указал Шляпников.

Еще одной большой проблемой он назвал дисбаланс импорта и экспорта.

«Контейнерного импорта намного больше, чем экспорта, потому что контейнерами перевозятся дорогостоящие грузы, а не сырье, которое мы экспортируем. Основной глобальный транзит – это маршруты Европа-Азия-Европа и Америка-Азия-Америка. Россия в этом смысле для западных линий не является какой-то определяющей точкой. Это один из проблемных рынков, как Африка или Латинская Америка. Есть совместное предприятие российских, белорусских и казахских железных дорог UTLC ERA, у них есть собственный парк контейнеров, но еще до пандемии они испытывали огромную проблему, потому что импорта из Азии в Европу много, а экспорта обратно в Россию и транзита в Азию мало. В итоге они вынуждены были эти контейнеры эвакуировать в порты Франкфурта и Роттердама. У нас дисбаланс, а не так, как на глобальных маршрутах, когда вы грузитесь в обе стороны. Большая проблема в том, что у нас импорт превалирует над экспортом», - подчеркнул гендиректор RWDS.

По его мнению, в сложившейся ситуации для обеспечения провозных мощностей по России надо либо создавать свой контейнерный парк, либо договариваться об «обменных парках» с Китаем, где производится большинство контейнеров.



ЕВРОПЕЙСКОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Со своей стороны, управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев сообщил «Радиоточке НСН» о падении объемов заказов на 30% и начавшихся увольнениях. Его компания работает как с автомобильными перевозками, так и с поставками железнодорожным и авиатранспортом.

«Наша компания больше заточена под европейские компании. Мы сейчас сидим на том, что осталось на складах, и они это вывозят. Новые заказы из Европы пока не поступают или поступают в очень ограниченном количестве. Например, автодилеры работают под свои гарантийные случаи в сервисах, и это везут. Итальянская одежда тоже, как правило, еще сюда едет. Все остальное пока стоит. Объемы упали на 20-30%, это у всех по отрасли. Не могу сказать насчет массовой безработицы в отрасли: конечно, логистика работать будет. Но сокращение в компаниях будет однозначно, и оно уже идет», - сказал Бекоев.