Суд арестовал восьмого фигуранта по делу азербайджанской ОПГ
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Азиза Абасова. Это восьмой фигурант дела о покушениях и убийствах в Екатеринбурге, представитель азербайджанской диаспоры. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
Абасова подозревают в убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
Абасова и еще семерых фигурантов подозревают в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010 и 2011 годах в составе этнической преступной группы. Двое из них умерли после задержания. Случившееся спровоцировало негативную реакцию в Азербайджане.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что российские власти делают все необходимое для того, чтобы вызволить задержанных в Азербайджане российских граждан. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru