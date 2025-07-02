Суд арестовал восьмого фигуранта по делу азербайджанской ОПГ

Абасова подозревают в убийстве из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Абасова и еще семерых фигурантов подозревают в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010 и 2011 годах в составе этнической преступной группы. Двое из них умерли после задержания. Случившееся спровоцировало негативную реакцию в Азербайджане.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что российские власти делают все необходимое для того, чтобы вызволить задержанных в Азербайджане российских граждан. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

