Политолог объяснил приостановку помощи Украине со стороны США
Приостановка поставок на Украину оружия, в частности, систем ПВО Patriot, ракет Hellfire, Stinger и высокоточных GMLRS — важный сигнал, свидетельствующий о том, что подход США к поддержке Киева изменился, он показывает не только на внутренние проблемы США, но и на стратегические приоритеты. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков в разговоре с «ФедералПресс».
По его словам, в системах ПВО США крайне нуждается Израиль, который не справляется с массированными обстрелами, как это стало заметно во время конфликта с Ираном. «При этом и сами США, судя по всему, сталкиваются с нехваткой вооружений для обеспечения собственной обороноспособности. В такой ситуации поддержка Украины неизбежно отходит на второй план», — подчеркнул политолог.
Матюшенков указал на то, что Украине не хватает основных систем ПВО и боеприпасов к ним. Это делает украинскую армию уязвимой перед воздушными атаками, а собственной базы для изготовления в нужных объемах оружия у Киева нет. Европа в свою очередь не сможет полностью заменить помощь Вашингтона, хоть и не признается в этом публично.
Политолог отметил, что Киеву больше не будут оказывать безусловную и непрерывную поддержку. Украине предстоит либо приспосабливаться к новым условиям, либо пытаться как можно скорее закончить конфликт с Россией.
Ранее украинские военно-морские силы получили от Бельгии и Нидерландов минные тральщики, названия которых были изменены на имена российских городов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог объяснил приостановку помощи Украине со стороны США
- Дуров опроверг уход Telegram из России
- Суд арестовал восьмого фигуранта по делу азербайджанской ОПГ
- Скорость для самокатчиков в Санкт-Петербурге ограничили 10 км/ч
- Спрос на отдых в ряде стран Африки вырос вдвое в 2024 году
- В СПЧ назвали шокирующим задержание россиян в Азербайджане
- Посольство РФ потребовало консульский доступ к задержанным в Баку россиянам
- Минпромторг планирует увеличить утильсбор для автомобилей
- Присяжные признали рэпера Diddy невиновным по самым тяжким обвинениям
- Постпред США при НАТО назвал причину приостановки поставок оружия Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru