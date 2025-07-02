Политолог объяснил приостановку помощи Украине со стороны США

Приостановка поставок на Украину оружия, в частности, систем ПВО Patriot, ракет Hellfire, Stinger и высокоточных GMLRS — важный сигнал, свидетельствующий о том, что подход США к поддержке Киева изменился, он показывает не только на внутренние проблемы США, но и на стратегические приоритеты. Об этом заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков в разговоре с «ФедералПресс».

По его словам, в системах ПВО США крайне нуждается Израиль, который не справляется с массированными обстрелами, как это стало заметно во время конфликта с Ираном. «При этом и сами США, судя по всему, сталкиваются с нехваткой вооружений для обеспечения собственной обороноспособности. В такой ситуации поддержка Украины неизбежно отходит на второй план», — подчеркнул политолог.