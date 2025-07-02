В СПЧ назвали шокирующим задержание россиян в Азербайджане

По ее словам, в применении насилия в отношении россиян необходимости не было, а кадры с места задержания она назвала шокирующими. Меркачева отметила, что власти Азербайджана лукавят, когда говорят о соблюдении страной международных норм и конвенций. Сейчас в ситуацию активно вмешиваются МИД России и правозащитники.

По словам члена СПЧ, задержанные в Азербайджане россияне стали «заложниками», так как не связаны с криминалом. Действия Баку, полагает Меркачева, нарушают международные конвенции и договоренности с Россией.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в российско-азербайджанских отношениях сейчас сложный период, но России не стоит жестко отвечать, а найти альтернативный метод примирения сторон. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

