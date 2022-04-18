«Коммерсантъ»: В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы

Восемь российских ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать въезд в страну для фур из Европы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что сырье для производства продуктов не включено в пятый пакет санкций ЕС, но производители беспокоятся, что за новыми ограничениями, запрещающими въезд российских и белорусских фур на территорию Евросоюза, Россией будут введены зеркальные меры.

Обращение подписали руководители Ассоциации производителей пива, Союза производителей пищевых ингредиентов, Руспродсоюза, «Союзнапитков» и «Союзмолока». При этом в правительстве добавили, что пока не получили письмо.

В документе говорится о том, что ситуация в отрасли усложнилась, так как европейские перевозчики отказываются от доставки грузов в Россию. В то же время они опасаются конфискации фур при введении российских контрсанкций.

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Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов рассказал, что европейские поставщики ввозят в Россию ингредиенты через другие страны, минуя польскую и белорусскую границы. В связи с этим затраты на логистику увеличились. Так, стоимость перевозки на фурах из Европы по сравнению с прошлым годом увеличилась на 50–100%.

Ранее бывший министр труда и социального развития России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева перестать торговать едой с недружественными странами. По мнению Калашникова, это ударит в первую очередь по самим россиянам.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мазуркевич
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