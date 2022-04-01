«У нас есть два года»: Потапенко предрек серьезную нехватку товаров из-за ограничения поставок
Ретейлер в эфире НСН отметил, что ограничение импорта серьезно скажется на качестве и количестве продуктов питания, а также заставит перестраивать промышленные процессы.
Россия столкнется с серьезным вызовом из-за нехватки импортных продуктов и комплектующих, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин заявил, что особых проблем с продуктами в России не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными. По его словам, это может быть техника, электроника и комплектующие для них.
«Когда мы говорим об исчезновении товаров, в первую очередь, надо обратить внимание на зону фреш, которая была так называемая белорусская и сопредельных государств – это относится к борщевому набору. Мы не умеем хранить. Если мы умеем выращивать, то с условиями хранения у нас туго. Голода в такой большой стране не будет, с учетом наличия все-таки Южной Америки, с наличием азиатского региона, прокормиться мы сможем. Другое дело, что это скажется на качестве продуктов, ассортимент будет сокращаться. Это вызовет в очень коротком промежутке времени, в течение полугода, существенное изменение формата торгов. Об этом мало сейчас говорят, но такие площади для гипермаркетов не нужны физически, мы идем к разукрупнению», - рассказал Потапенко.
По его словам, российская промышленность не справится без иностранных компонентов, придется внедрять «обходные технологии».
«У нас товары в России либо импортные, либо квази-импортные. Считать, что маленькая страна, которой мы являемся с точки зрения экономики, может что-то произвести самостоятельно, это не более чем вредительство и глупость. Даже самый примитивный УАЗ Патриот производится из иностранных комплектующих - сцепление и коробка передач, электроника», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом у России не осталось союзников, на помощь которых можно рассчитывать, но газовые контракты с Европой могут помочь получить необходимые товары – на это есть два года, отметил Потапенко.
«Влияет внешнеполитический контур, потому что Россия стала токсичной страной как класс, у нее нет союзников, потому что рассматривать нейтральные страны в качестве союзников странно. Они именно потому и нейтральные, они не будут подставляться под вторичные санкции. У нас остаются Иран и Эритрея, Иран сам по себе ничего не производит, он тоже все делает по обходным технологиям. Они не могут себя обеспечить полным ассортиментом, а здесь нельзя говорить про большую Россию. Это вызов жесткий достаточно, у нас есть от силы два года, пока мы можем держать на коротком поводке ряд стран Европы за счет газового контракта, в рамках которого мы можем попытаться сделать обходные технологии, но это именно попытка, потому что обходная технология имеет огромное количество минусов», - заключил эксперт.
Европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету, предположил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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