«У нас есть два года»: Потапенко предрек серьезную нехватку товаров из-за ограничения поставок

Россия столкнется с серьезным вызовом из-за нехватки импортных продуктов и комплектующих, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин заявил, что особых проблем с продуктами в России не ожидается, а вот некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными. По его словам, это может быть техника, электроника и комплектующие для них.

«Когда мы говорим об исчезновении товаров, в первую очередь, надо обратить внимание на зону фреш, которая была так называемая белорусская и сопредельных государств – это относится к борщевому набору. Мы не умеем хранить. Если мы умеем выращивать, то с условиями хранения у нас туго. Голода в такой большой стране не будет, с учетом наличия все-таки Южной Америки, с наличием азиатского региона, прокормиться мы сможем. Другое дело, что это скажется на качестве продуктов, ассортимент будет сокращаться. Это вызовет в очень коротком промежутке времени, в течение полугода, существенное изменение формата торгов. Об этом мало сейчас говорят, но такие площади для гипермаркетов не нужны физически, мы идем к разукрупнению», - рассказал Потапенко.

По его словам, российская промышленность не справится без иностранных компонентов, придется внедрять «обходные технологии».

«У нас товары в России либо импортные, либо квази-импортные. Считать, что маленькая страна, которой мы являемся с точки зрения экономики, может что-то произвести самостоятельно, это не более чем вредительство и глупость. Даже самый примитивный УАЗ Патриот производится из иностранных комплектующих - сцепление и коробка передач, электроника», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».