Присяжные признали рэпера Diddy невиновным по самым тяжким обвинениям

В частности, музыканта признали невиновным по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности.

При этом Diddy сочли виновным по двум пунктам обвинения в перевозке женщин с целью проституции.

Отмечается, что рэпер может получить до 10 лет тюремного заключения. В случае признания музыканта виновным по всем пяти пунктам, ему грозило бы пожизненное заключение.

Ранее американский рэпер Jay-Z (Шон Картер) подал в суд иск против женщины, которая обвинила его в изнасиловании. По его мнению, она просто хотела получить от него деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

