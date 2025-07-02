Присяжные признали рэпера Diddy невиновным по самым тяжким обвинениям
В США присяжные оправдали американского рэпера Diddy (Шон Комбс) по трём из пяти пунктов обвинения. Об этом сообщает телеканал ABC.
В частности, музыканта признали невиновным по двум пунктам обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и по одному пункту обвинения в организации преступной деятельности.
При этом Diddy сочли виновным по двум пунктам обвинения в перевозке женщин с целью проституции.
Отмечается, что рэпер может получить до 10 лет тюремного заключения. В случае признания музыканта виновным по всем пяти пунктам, ему грозило бы пожизненное заключение.
Ранее американский рэпер Jay-Z (Шон Картер) подал в суд иск против женщины, которая обвинила его в изнасиловании. По его мнению, она просто хотела получить от него деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru