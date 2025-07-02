Минпромторг планирует увеличить утильсбор для автомобилей

По его словам, речь идёт о транспорте, которые физлица ввозят в Россию для личных нужд.

Министр отметил, что данное решение позволит получить дополнительные доходы, которые направят на программы поддержки спроса на автомобили.

«Это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали - от 40 до 60 миллиардов рублей», - заключил он.

Ранее председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что снижение продаж в России новых автомобилей связано с выросшим утильсбором, высокой стоимостью кредитов и изменениями в налоговой системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

