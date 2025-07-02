Постпред США при НАТО назвал причину приостановки поставок оружия Украине

Приостановка поставок Украине ряда вооружений объясняется тем, что Вашингтону необходимо обеспечить свои собственные военные нужды. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

Генсек НАТО не стал критиковать США за сокращение поставок оружия Украине

По его словам, необходимы гарантии, что у американской армии «есть достаточно ракет Patriot, комплексов ПВО и всего необходимого» для успеха на поле боя.

«Пентагон, в частности обеспечивает, чтобы у США был стратегический оборонный потенциал для демонстрации мощи», - заключил Уитэкер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение или прекращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации, сообщает RT.

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