Постпред США при НАТО назвал причину приостановки поставок оружия Украине
Приостановка поставок Украине ряда вооружений объясняется тем, что Вашингтону необходимо обеспечить свои собственные военные нужды. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.
По его словам, необходимы гарантии, что у американской армии «есть достаточно ракет Patriot, комплексов ПВО и всего необходимого» для успеха на поле боя.
«Пентагон, в частности обеспечивает, чтобы у США был стратегический оборонный потенциал для демонстрации мощи», - заключил Уитэкер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение или прекращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru