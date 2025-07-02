Посольство РФ потребовало консульский доступ к задержанным в Баку россиянам

Отмечается, что ответа от азербайджанской стороны пока не последовало.

«Держим ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры», - заключили в посольстве.

Ранее в МИД Азербайджана был вызван посол РФ Михаил Евдокимов, ему был выражен протест из-за «недружественных действий и шагов», которые, по мнению Баку, «нанесли ущерб отношениям между двумя странами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

