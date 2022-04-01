«Выстрел в ногу!»: Экономист назвал «абсурдными» предложения Медведева о «еде против санкций»
Заменить западные товары поставками из «дружественных стран» быстро можно только на бумаге, при этом цены вырастут, а качество упадет, сказал в эфире НСН Алексей Портанский.
Предложения зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о расширении списка запрещенных к ввозу в РФ товаров выглядят непонятными и абсурдными, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский.
Ранним утром 1 апреля Медведев предложил не поставлять продовольствие и сельхозпродукцию «нашим недругам», расширив при этом список продуктов из таких стран, которые запрещено ввозить в Россию. Он назвал свой пост в Telegram «Наша еда против их санкций».
«Я скептически оцениваю данное предложение, оно очень непроработанное, пока что это декларация. Россия за последние лет десять вышла на самые передовые в мире позиции по поставкам зерна. Терять свои внешние рынки, в том числе важнейшие числе рынки зерна. Взять и просто отказаться от этого, - это, как выстрелить себе в ногу. К этому надо относиться очень осторожно. Плюс это для нас прямые убытки во внешней торговле», - сказал Портанский.
При этом он отметил, что расширение запрета на ввоз продуктов противоречит постановлению о параллельном импорте.
«Это как-то противоречит постановлению правительства о параллельном импорте, которое направлено как раз на то, чтобы уменьшить дефицит товаров, необходимых для самых разных отраслей нашей экономики. Так что сейчас говорить о том, что мы возьмем и расширим, выглядит немножко абсурдно и непонятно», - указал профессор.
Портанский подчеркнул, что быстро заменить эти товары поставками из «дружественных стран» можно только на бумаге.
«Быстро заменить можно только на бумаге, на практике это не происходит, потому что эти торговые потоки формируются годами. Плюс обязательно потом будут выше цены и, возможно, ниже качество, а что-то не удастся вообще заменить», - предупредил он.
При этом профессор напомнил о ситуации 2014 года, когда пришлось «давать задний ход» после попытки «рубануть с плеча».
«Когда в 2014 году мы ввели контрсанкции, буквально через несколько недель одумались и стали исключать из них детское питание, спортивное и лечебное питание, и так далее. Это пример, как можно, не обдумав, рубануть с плеча, а потом давать задний ход», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Дмитрий Медведев называл «не фатальными» для России санкции Запада. По его словам, «это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса».
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