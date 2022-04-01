«Выстрел в ногу!»: Экономист назвал «абсурдными» предложения Медведева о «еде против санкций»

Предложения зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о расширении списка запрещенных к ввозу в РФ товаров выглядят непонятными и абсурдными, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский.

Ранним утром 1 апреля Медведев предложил не поставлять продовольствие и сельхозпродукцию «нашим недругам», расширив при этом список продуктов из таких стран, которые запрещено ввозить в Россию. Он назвал свой пост в Telegram «Наша еда против их санкций».