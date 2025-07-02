Дуров опроверг уход Telegram из России

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг в своем блоге данные об уходе мессенджера из России.

Дуров рассказал, что не пользуется мобильным телефоном

По его словам, новость была изначально опубликована «как шутка в сатирическом издании», однако она распространилась в СМИ и соцсетях.

Дуров не исключил, что против Telegram ведут «целенаправленную кампанию по дискредитации». Он также указал на то, что в июне было опубликовано недостоверное исследование касательно IP-адресов мессенджера, якобы угрожающих конфиденциальности пользовательских данных. Основатель Telegram заверил, что мессенджер оберегает право пользователей «на частную жизнь и свободный доступ к информации» на протяжении более чем 12 лет.

Ранее Дуров обвинил французскую газету Le Monde в предвзятом освещении деятельности Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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