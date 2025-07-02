Дуров опроверг уход Telegram из России

По его словам, новость была изначально опубликована «как шутка в сатирическом издании», однако она распространилась в СМИ и соцсетях.

Дуров не исключил, что против Telegram ведут «целенаправленную кампанию по дискредитации». Он также указал на то, что в июне было опубликовано недостоверное исследование касательно IP-адресов мессенджера, якобы угрожающих конфиденциальности пользовательских данных. Основатель Telegram заверил, что мессенджер оберегает право пользователей «на частную жизнь и свободный доступ к информации» на протяжении более чем 12 лет.

Ранее Дуров обвинил французскую газету Le Monde в предвзятом освещении деятельности Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

