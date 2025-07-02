Скорость для самокатчиков в Санкт-Петербурге ограничили 10 км/ч
Скорость передвижения по Санкт-Петербургу на электросамокатах ограничили 10 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.
Правила распространяются также на оборудованные электродвигателем велосипеды, сигвеи, гироскутеры и электроскейтборды.
Кроме того, на указанном транспорте запрещено передвигаться на Дворцовой площади, Адмиралтейской набережной, на Заячьем острове, где расположена Петропавловская крепость, и в Летнем саду.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что роботам-доставщикам нужно разрешить передвигаться только по пешеходной зоне, на велоинфраструктуру и на дороги их нельзя выпускать из-за запрограммированного ограничения скорости 10 км/ч. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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