Скорость для самокатчиков в Санкт-Петербурге ограничили 10 км/ч

Скорость передвижения по Санкт-Петербургу на электросамокатах ограничили 10 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

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Правила распространяются также на оборудованные электродвигателем велосипеды, сигвеи, гироскутеры и электроскейтборды.

Кроме того, на указанном транспорте запрещено передвигаться на Дворцовой площади, Адмиралтейской набережной, на Заячьем острове, где расположена Петропавловская крепость, и в Летнем саду.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что роботам-доставщикам нужно разрешить передвигаться только по пешеходной зоне, на велоинфраструктуру и на дороги их нельзя выпускать из-за запрограммированного ограничения скорости 10 км/ч. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ПДДОграничение ДвиженияСанкт-Петербургэлектросамокат

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