Скорость для самокатчиков в Санкт-Петербурге ограничили 10 км/ч

Правила распространяются также на оборудованные электродвигателем велосипеды, сигвеи, гироскутеры и электроскейтборды.

Кроме того, на указанном транспорте запрещено передвигаться на Дворцовой площади, Адмиралтейской набережной, на Заячьем острове, где расположена Петропавловская крепость, и в Летнем саду.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что роботам-доставщикам нужно разрешить передвигаться только по пешеходной зоне, на велоинфраструктуру и на дороги их нельзя выпускать из-за запрограммированного ограничения скорости 10 км/ч. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

