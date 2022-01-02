Без надежды. Пенсионерам стоит рассчитывать только на себя
Политики пришли к выводу, что повышение пенсий в России разгонит темп инфляции и обрушит экономику.
Поздний выход на пенсию и монетизация льгот обеспечат более высокий уровень пенсии. Такие два способа увеличения дохода пенсионерам назвала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии в районе 40%. Правда, при такой высокой инфляции, как сейчас, эти выгоды во многом сводятся на нет. Нужно помнить и о том, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза», — цитирует Финогенову сайт КПРФ.
В России необходимо обеспечить рост, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.
«В последние годы пенсия индексировалась для неработающих пенсионеров выше уровня инфляции. Конечно, мы все хотели бы платить больше, но должны исходить из реальности. Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать, что когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции. От роста инфляции в первую очередь, пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Тогда, для того, чтобы им помочь, придется еще раз добавлять. Это опять вызовет рост инфляции. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен. Поэтому решения, направленные на обеспечение роста пенсий и социального благополучия людей, должны быть разумными и не должны вести к обратному результату», - заключил Исаев.
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал повысить пенсию учителям и врачам в несколько раз. По его словам, речь должна идти не о пересчете пенсии на несколько процентов, а о ее кардинальном повышении.
«На мой взгляд, пенсии, которые есть у нас в стране, конечно, маленькие. Особенно это касается людей из провинции, которые честно работали в различных социальных сферах. Я, прежде всего, имею в виду медицину, образование. От этих людей зависит благополучие страны. Нет более полезного предназначения. Здесь не пересчет какой-то должен быть, а кардинальное повышение. Мне кажется, что наши учителя, наши медицинские работники должны получать пенсию большую в 2-3-4 раза. Разговор должен идти не о нескольких процентах, это повышение незначительное, а о 100, 200. Чтобы у людей были деньги не на хлеб с чаем, а на нормальное существование. И обязательно на отдых за рубежом или в санатории, полноценный и месячный как минимум», - заключил Скляр.
Экс-сенатор Валерий Рязанский не поверил в индексацию страховых пенсий в 2022 году, поскольку она лишь компенсирует инфляцию и не повлияет на уровень жизни пенсионеров. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Будет индексация 5,9% при инфляции 5,8%. То есть, по сути, мы оставляем тот же уровень пенсий с точки зрения покупательской способности, без повышения. <...> К сожалению, мы не увеличиваем покупательскую способность пенсионеров», - объяснил политик.
Экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что доходы россиян падают, они нервничают, но не получают от государства дополнительных денег.
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