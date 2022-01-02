Без надежды. Пенсионерам стоит рассчитывать только на себя

В России необходимо обеспечить рост, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«В последние годы пенсия индексировалась для неработающих пенсионеров выше уровня инфляции. Конечно, мы все хотели бы платить больше, но должны исходить из реальности. Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать, что когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции. От роста инфляции в первую очередь, пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Тогда, для того, чтобы им помочь, придется еще раз добавлять. Это опять вызовет рост инфляции. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен. Поэтому решения, направленные на обеспечение роста пенсий и социального благополучия людей, должны быть разумными и не должны вести к обратному результату», - заключил Исаев.