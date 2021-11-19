«Карманы худеют»: Экс-министр экономики увидел спасение россиян от бедности в «розовых снах»
Россияне волнуются из-за падения доходов и QR-кодов, а для спасения ситуации надо дать им денег, сказал НСН Андрей Нечаев.
Доходы россиян падают, они нервничают, но не получают от государства дополнительных денег, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики Андрей Нечаев.
Ранее были обнародованы результаты опроса Высшей школы экономики, согласно которым 69% россиян признались, что испытывают финансовые сложности.
«Люди действительно испытывают серьезные проблемы. У нас с конца 2012 года падают реальные доходы населения, даже по официальной статистике. В прошлом году падение составило где-то 3,5%. Правда, это по данным Росстата, эксперты называют гораздо более высокие цифры. Плюс волнения, связанные с вакцинацией, то ли она будет обязательной, то ли не будет. Есть дополнительные волнения в среде малого бизнеса, связанные с введением QR-кодов. Обстановка нервная, люди волнуются, и при этом их карманы худеют. Так что тут, скорее, можно было ждать более высокой цифры, но вопрос в том, кто проводил опрос», - сказал Нечаев.
Согласно опросу НИУ ВШЭ, каждый четвертый россиянин (24%) надеется, что его материальное положение улучшится в ближайшее время.
«Это фактор не экономический, а чисто психологический. Конечно, людям хочется верить в лучшее. Насколько для этого есть основания, - большой вопрос», - сказал в этой связи бывший министр экономики.
Нечаев также объяснил, как спасти Россию от обнищания.
«Надо наиболее пострадавшим слоям населения и секторам бизнеса дать денег, как это делает весь мир. Причем в многократно больших объемах. Не считая предвыборных раздач в сентябре, которые в итоге имели только инфляционный эффект, у нас давали семьям с детьми. А более развитые страны и, видимо, более заботящиеся о своем населении, выплачивали достаточно серьезные суммы. Например, в Германии компаниям малого бизнеса давали по 20 тысяч евро, в США каждая семья получала по $1200 на протяжении нескольких месяцев. У нас подобные цифры даже в самых розовых снах никому не приснятся», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что одной из причин роста инфляции являются действия обычных россиян, которые на фоне роста цен неразумно тратят деньги.
По ее словам, люди предпочитают тратить, пусть даже в кредит, а не сберегать, что ведет к раскручиванию инфляционной спирали.
Как разъяснил «Радиоточке НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, Набиуллина права, что инфляция растет из-за чрезмерного потребления граждан, однако переубедить их не получится.
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