«Карманы худеют»: Экс-министр экономики увидел спасение россиян от бедности в «розовых снах»

«Люди действительно испытывают серьезные проблемы. У нас с конца 2012 года падают реальные доходы населения, даже по официальной статистике. В прошлом году падение составило где-то 3,5%. Правда, это по данным Росстата, эксперты называют гораздо более высокие цифры. Плюс волнения, связанные с вакцинацией, то ли она будет обязательной, то ли не будет. Есть дополнительные волнения в среде малого бизнеса, связанные с введением QR-кодов. Обстановка нервная, люди волнуются, и при этом их карманы худеют. Так что тут, скорее, можно было ждать более высокой цифры, но вопрос в том, кто проводил опрос», - сказал Нечаев.

Согласно опросу НИУ ВШЭ, каждый четвертый россиянин (24%) надеется, что его материальное положение улучшится в ближайшее время.

«Это фактор не экономический, а чисто психологический. Конечно, людям хочется верить в лучшее. Насколько для этого есть основания, - большой вопрос», - сказал в этой связи бывший министр экономики.

Нечаев также объяснил, как спасти Россию от обнищания.

«Надо наиболее пострадавшим слоям населения и секторам бизнеса дать денег, как это делает весь мир. Причем в многократно больших объемах. Не считая предвыборных раздач в сентябре, которые в итоге имели только инфляционный эффект, у нас давали семьям с детьми. А более развитые страны и, видимо, более заботящиеся о своем населении, выплачивали достаточно серьезные суммы. Например, в Германии компаниям малого бизнеса давали по 20 тысяч евро, в США каждая семья получала по $1200 на протяжении нескольких месяцев. У нас подобные цифры даже в самых розовых снах никому не приснятся», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что одной из причин роста инфляции являются действия обычных россиян, которые на фоне роста цен неразумно тратят деньги.