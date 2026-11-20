Угнетенная сирень: Заморозки погубят проснувшиеся соцветия в Москве
Распустившиеся в теплом ноябре соцветия сирени погибнут от ближайших холодов, рассказала НСН Татьяна Варлыгина.
Появившиеся на сиренях цветы погибнут от заморозков и весной их не будет, но сами растения погибнуть не должны, рассказала НСН старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ Татьяна Варлыгина.
В столичных соцсетях появились фотографии зацветающей в конце ноября сирени. Соцветия были замечены горожанами на Ленской улице в Бабушкинском районе Москвы. Как пояснила Варлыгина, грядущее начало зимы ударит только по этим соцветиям и они погибнут. При этом, сами кусты весной могут дольше просыпаться из-за такого осеннего фальстарта.
«Растение целиком не погибнет, потому что листья не распустились. Погибнут распустившиеся цветы или соцветия, которые дернулись в рост и попали в заморозок. Иногда само растение с распустившимися листьями, которое застигает мороз, выносит такие ситуации, но листва там, конечно, опадает. Если сильный мороз ударит, что и надземная часть пострадает. Но корням, если они укрыты снегом, ничего не будет. Переживают растения эти ситуации по-разному. Весной оно может быть угнетённым, потому что силы потратило, а всё впустую. Цвести оно потом или не будет, или будет, но очень слабо», – рассказала Варлыгина.
Говоря о влиянии теплой погоды в центральной полосе России на сельскохозяйственные культуры, которые вот-вот проклюнутся на полях, старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ напомнила о том, что «озимь всегда уходит в зиму зелененькая» и небольшое похолодание для озимых не представляет опасности даже без снежного покрывала.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что уже в предстоящие вторник-среду в Москву приходит настоящая зима со снегопадами и минусовой температурой.
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