«Поднять в 4 раза!» Скляр возмутился низкими пенсиями врачей и учителей
Александр Ф. Скляр заявил НСН, что нужен не пересчет пенсий, а их кардинальное повышение.
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал повысить пенсию учителям и врачам в несколько раз. Так он отреагировал на новость, что правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, которая не проводилась с 2016 года. При этом самого Скляра тоже можно назвать работающим пенсионером.
«Пока я живу на деньги, которые зарабатываю от своей профессиональной деятельности. А пенсия - приятный бонус. Конечно, от любых денег, которые тебе дает государство, грех отказываться. Сейчас пенсия - это лишь часть моих доходов, но не сказать, что очень маленькая. Я даже никогда не думал, хватит ли мне одной ее на жизнь. Я не очень фиксирую свои расходы. Все познается в сравнении. Если бы такой вариант наступил, наверное, каким-то образом сократил свои расходы. Дорого стоит не жизнь, а образ жизни. И поэтому, если ты соотносишь свой образ жизни со своими доходами, то тебе получается недорого. Наверное, мне пришлось бы какие-то вещи пересмотреть», - сказал музыкант.
По его словам, речь должна идти не о пересчете пенсии на несколько процентов, а о ее кардинальном повышении.
«Но если мы берем не конкретно меня, то, на мой взгляд, пенсии, которые есть у нас в стране, конечно, маленькие. Особенно это касается людей из провинции, которые честно работали в различных социальных сферах. Я, прежде всего, имею в виду медицину, образование. От этих людей зависит благополучие страны. Нет более полезного предназначения. Здесь не пересчет какой-то должен быть, а кардинальное повышение. Мне кажется, что наши учителя, наши медицинские работники должны получать пенсию большую в 2-3-4 раза. Разговор должен идти не о нескольких процентах, это повышение незначительное, а о 100, 200. Чтобы у людей были деньги не на хлеб с чаем, а на нормальное существование. И обязательно на отдых за рубежом или в санатории, полноценный и месячный как минимум», - заключил Скляр.
Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство этот законопроект отклонило по причине того, что депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке будут выделяться средства на индексацию.
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