«Поднять в 4 раза!» Скляр возмутился низкими пенсиями врачей и учителей

По его словам, речь должна идти не о пересчете пенсии на несколько процентов, а о ее кардинальном повышении.

«Но если мы берем не конкретно меня, то, на мой взгляд, пенсии, которые есть у нас в стране, конечно, маленькие. Особенно это касается людей из провинции, которые честно работали в различных социальных сферах. Я, прежде всего, имею в виду медицину, образование. От этих людей зависит благополучие страны. Нет более полезного предназначения. Здесь не пересчет какой-то должен быть, а кардинальное повышение. Мне кажется, что наши учителя, наши медицинские работники должны получать пенсию большую в 2-3-4 раза. Разговор должен идти не о нескольких процентах, это повышение незначительное, а о 100, 200. Чтобы у людей были деньги не на хлеб с чаем, а на нормальное существование. И обязательно на отдых за рубежом или в санатории, полноценный и месячный как минимум», - заключил Скляр.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Правительство этот законопроект отклонило по причине того, что депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не указали, из каких источников и в каком порядке будут выделяться средства на индексацию.

