Стало известно, кто сможет получить выплату из пенсионных накоплений

Получить сразу все средства пенсионных накоплений смогут граждане, которые родились в 1967 году и позднее, а также мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения. При этом необходимо обязательное официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год, при котором отчислялись страховые взносы.

Также получить пенсионные накопления могут участники программы государственного софинансирования пенсий, вступить в которую можно было до 31 декабря 2014 года.

Единовременная выплата производится ПФР или негосударственным пенсионным фондом. Подать заявление можно в любой момент после достижения соответствующего возраста 55 и 60 лет.

Как сообщалось ранее, повышение пенсий в России неизбежно, так как эта мера направлена на поддержание покупательской способности пожилых людей на фоне инфляции.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжится рост пенсий.

