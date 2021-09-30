Стало известно, кто сможет получить выплату из пенсионных накоплений
Сотрудники Пенсионного фонда РФ рассказали, что право на единовременную выплату всех пенсионных накоплений имеют определенные категории россиян, сообщает «Российская газета».
Получить сразу все средства пенсионных накоплений смогут граждане, которые родились в 1967 году и позднее, а также мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения. При этом необходимо обязательное официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год, при котором отчислялись страховые взносы.
Также получить пенсионные накопления могут участники программы государственного софинансирования пенсий, вступить в которую можно было до 31 декабря 2014 года.
Единовременная выплата производится ПФР или негосударственным пенсионным фондом. Подать заявление можно в любой момент после достижения соответствующего возраста 55 и 60 лет.
Как сообщалось ранее, повышение пенсий в России неизбежно, так как эта мера направлена на поддержание покупательской способности пожилых людей на фоне инфляции.
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжится рост пенсий.
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