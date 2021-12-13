В «Единой России» предсказали «капкан 90-х» при «неразумном» увеличении пенсий

В России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Ранее депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей. По его словам, это связано с тем, что индексация пенсий значительно меньше реального уровня инфляции. Исаев подчеркнул, что существует официальная методика расчета инфляции.