В «Единой России» предсказали «капкан 90-х» при «неразумном» увеличении пенсий

Если вбросить в экономику много денег, то цены будут расти быстрее, чем пенсии, объяснил депутат Андрей Исаев.


В России необходимо обеспечить рост пенсий, но он должен опираться на реальные финансовые возможности, иначе пострадают бюджетники и пенсионеры. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Ранее депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России в среднем не доплачивает пенсионерам по 90 тысяч рублей. По его словам, это связано с тем, что индексация пенсий значительно меньше реального уровня инфляции. Исаев подчеркнул, что существует официальная методика расчета инфляции.

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«В последние годы пенсия индексировалась для неработающих пенсионеров выше уровня инфляции. Конечно, мы все хотели бы платить больше, но должны исходить из реальности. В этом году все - и работающие, и не работающие пенсионеры получили дополнительно по пять тысяч рублей. С учетом этого пенсия была проиндексирована, то есть в 2021 году она выросла на 11%. Это явно выше официального уровня инфляции», - отметил он.

Исаев согласен, что в России необходимо повышать пенсии.

«Повышение пенсии – одна из главнейших задач, которую мы поставили перед собой в 2018 году. Когда принималось непростое решение об изменении пенсионного возраста – то главной задачей было обеспечение роста пенсии. Но он должен опираться на реальные финансовые возможности. Потому что коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать, что когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», - заметил он.

По словам депутата, в таком случае все меры «сгорят».

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«От роста инфляции в первую очередь, пострадают те категории, у которых фиксированный и небольшой доход: это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Тогда, для того, чтобы им помочь, придется еще раз добавлять. Это опять вызовет рост инфляции. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен. Поэтому решения, направленные на обеспечение роста пенсий и социального благополучия людей, должны быть разумными и не должны вести к обратному результату», - заключил Исаев.

Ранее экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что доходы россиян падают, они нервничают, но не получают от государства дополнительных денег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияИнфляцияВыплатыГосдумаПенсии
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