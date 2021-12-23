Путин пообещал индексировать пенсии на уровень инфляции
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что пенсии в будущем году должны быть проиндексированы в соответствии с ростом цен. Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Так президент ответил на напоминание о том, что, согласно российскому законодательству, индексация пенсий не может быть ниже инфляции. Пока в следующем году индексация пенсий запланирована на уровне 5,9%, что меньше по сравнению с реальным ростом цен.
«Мы не должны об этом забывать. Правительство РФ должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам, в целом, это удавалось и мы обязательно это сделаем», - подчеркнул Путин.
Президент также сообщил, что в 2022 году будут приняты решения по финансовому обеспечению силового блока. Доходы работающих в правоохранительных органах и в силовых структурах будут выравнены. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих.
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