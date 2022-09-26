«Без электроники и пилотов»: Отрасли настаивают на расширении брони от мобилизации
Представители ряда отраслей предупреждают, что выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные негативные последствия для страны. Частичной мобилизации не подлежат работники IT-сферы, связи, СМИ, а также финансовых организаций.
Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники попросили правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации, сообщает «Коммерсант».
Компании утверждают, что большинство разработчиков электроники и вендоров оборудования формально не обладают статусом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но выполняют госконтракты и для него.
Участники рынка предупреждают, что выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные негативные последствия.
Сообщается, что на таких предприятиях в России трудится порядка 350 тысяч человек, сотрудникам уже приходят повестки явиться в военкомат по частичной мобилизации. При этом в СМИ появилась информация о том, что запрет на экспорт ряда высокотехнологичных товаров могут включить в новый пакет санкций Евросоюза против России.
Накануне издание выяснило, что сотрудники авиакомпаний и аэропортов также начали массово получать повестки в военкоматы.
По словам вице-президента профсоюза лётного состава России Олега Приходько, мобилизация гражданских пилотов сильно ударит по российской авиаотрасли, при этом они не смогут сразу начать управлять военными самолетами.
«Да, повестки приходят, это есть, сейчас мы перепроверяем – кому конкретно. Большинство гражданских пилотов проходили армию, срочную службу и их военная учетная специальность – не "пилот".При этом самая короткая программа переобучения до момента, когда человек начнет летать, – это минимум полгода. Тут, конечно, существует диссонанс. У гражданских пилотов нет летных военных специальностей», - сказал Приходько Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Он также отметил, что «потеря» даже ста пилотов станет чувствительной для отрасли.
«Пилоты еще есть, но авиакомпании забирают себе все резервы. Если людей будут выводить, будет нехватка. 100 пилотов – это для страны будет очень много. Сейчас есть небольшой запас, но компании стали набирать людей и до Нового года его уже не будет», - разъяснил вице-президент профсоюза лётного состава», - добавил эксперт.
Ранее Минобороны России назвало отрасли, работники которых не подпадут под частичную мобилизацию. Список подготовлен «для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации», сообщила в пятницу, 23 сентября, пресс-служба ведовства.
На военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлекаться граждане с высшим образованием, работающие в сферах информационных технологий (IT), связи, в ряде СМИ, а также в финансовых организациях.
Меры касаются россиян, работающих в аккредитованных организациях, действующих в области информационных технологий и задействованных в работе с IT-решениями и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. Также призыву не подлежат сотрудники операторов связи, задействованные в обеспечении функционирования сооружений связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования.
Частичная мобилизация не коснется работников системообразующих организаций в сфере информации и связи и взаимозависимых лиц — учредителей, редакции, издателя зарегистрированного СМИ, вещателя теле- и радиоканала, задействованного в производстве и распространении продукции СМИ. Кроме того, призываться не будут россияне, работающие в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Руководители этих организаций должны будут составить списки по установленной форме и направить их в Генштаб Вооружённых сил РФ. Эти списки станут основанием для освобождения от мобилизации работников.
Ситуацию с работниками финансового сектора прояснила и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом, чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», - объяснила она.
От призыва в рамках частичной мобилизации освобождены работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что у депутатов «брони» от мобилизации нет.
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