«Уволить невозможно!»: Какие компании держат «жуков»-бездельников по 20 лет
Гарри Мурадян раскрыл НСН, что в госучреждениях не спешат увольнять людей, так как знают, что это влетит им в копеечку, а вот коммерция расстается с кем угодно и когда угодно.
В российских государственных учреждениях есть такие «жуки», которые сидят по 20 лет на одном месте, и никто их не увольняет, даже если они плохо работают. Об этом НСН рассказал руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Почти в половине японских компаний есть пожилые сотрудники, которые целыми днями ничего не делают — их зовут «мадогива-дзоку» или «племя у окна», пишет Fortune. Их держат на зарплате до выхода на пенсию либо из уважения к прошлым заслугам, либо чтобы не устраивать скандал с принуждением к увольнению. Мурадян раскрыл, действует ли такая практика в России.
«В российских организациях есть подобная история, но это касается государственно-гражданской службы: разные министерства, ведомства. Если ты прошел все проверки, и тебя взяли туда на работу, то даже, если ты отвратительно работаешь, и тебя не смущает, что ты получаешь минимальную зарплату, ты там можешь сидеть годами, и тебя невозможно выкурить. Вообще бесполезно. Есть куча таких "жуков", которые сидят по 20 лет, не двигаясь, и никто их не выкурит. Вовремя приходит, вовремя уходит — вопросов нет», — рассказал он.
При этом Мурадян раскрыл, что в коммерческих структурах такого тренда нет: если там захотят уволить человека, то найдут, как это сделать. К тому же будут даже готовы тратиться на сильных юристов для судебных разбирательств.
«Просто так уволить человека — очень дорого. Для этого нужно обладать очень внушительными компетенциями. В противном случае сотрудник пойдет в суд и восстановится через него. И пока идет суд, за все это время человеку будут платить зарплату. Человек может год судится с работодателем, и за это время отсудит оклады за весь этот год, расходы на юриста, плюс пени. Представьте, рядовой госслужащий с зарплатой в 40 тысяч отсудит полмиллиона. А потом такого восстановленного сотрудника вообще невозможно будет уволить. Но в коммерции так не работает. Там тебе заплатят пять окладов при соглашении сторон и сократят без проблем. Вот такого принципа, что человек годами держится, не иссыхает, а его хотят уволить и не могут — вообще нет. Вызовут на беседу, придумают целую стратегию, как уволить, и уволят. В каком госучреждении дадут отступные в пять окладов? Плюс, коммерция готова тратить деньги на сильных юристов», — объяснил он.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин раскрыл НСН, что, если работодатель саботирует заявление об увольнении, необходимо зафиксировать, что он получил эту бумагу, чтобы в дальнейшем при надобности обратиться в трудовую инспекцию и выбить денежный расчет через нее.
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