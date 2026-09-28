В российских государственных учреждениях есть такие «жуки», которые сидят по 20 лет на одном месте, и никто их не увольняет, даже если они плохо работают. Об этом НСН рассказал руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Почти в половине японских компаний есть пожилые сотрудники, которые целыми днями ничего не делают — их зовут «мадогива-дзоку» или «племя у окна», пишет Fortune. Их держат на зарплате до выхода на пенсию либо из уважения к прошлым заслугам, либо чтобы не устраивать скандал с принуждением к увольнению. Мурадян раскрыл, действует ли такая практика в России.

«В российских организациях есть подобная история, но это касается государственно-гражданской службы: разные министерства, ведомства. Если ты прошел все проверки, и тебя взяли туда на работу, то даже, если ты отвратительно работаешь, и тебя не смущает, что ты получаешь минимальную зарплату, ты там можешь сидеть годами, и тебя невозможно выкурить. Вообще бесполезно. Есть куча таких "жуков", которые сидят по 20 лет, не двигаясь, и никто их не выкурит. Вовремя приходит, вовремя уходит — вопросов нет», — рассказал он.