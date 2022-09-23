Незаменимая сотня: Чем грозит России мобилизация пилотов

Мобилизация гражданских пилотов сильно ударит по российской авиаотрасли, при этом они не смогут сразу начать управлять военными самолетами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент профсоюза лётного состава России Олег Приходько.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы.