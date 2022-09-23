Незаменимая сотня: Чем грозит России мобилизация пилотов
Запас гражданских пилотов в России закончится к Новому году, а их призыв в армию не усилит ВВС, сказал в эфире НСН Олег Приходько.
Мобилизация гражданских пилотов сильно ударит по российской авиаотрасли, при этом они не смогут сразу начать управлять военными самолетами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент профсоюза лётного состава России Олег Приходько.
Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы.
«Да, повестки приходят, это есть, сейчас мы перепроверяем – кому конкретно. Большинство гражданских пилотов проходили армию, срочную службу и их военная учетная специальность – не "пилот". Например, я недавно ехал с коллегой – это молодой пилот "Боинга", но в армии он был механиком-водителем. В авиацию его пока не позовут, потому что надо переучиваться. Если заниматься транспортными перевозками, пойти на Ил-76 или еще какие-то самолеты, то переучить можно. При этом самая короткая программа переобучения до момента, когда человек начнет летать, – это минимум полгода. Тут, конечно, существует диссонанс. У гражданских пилотов нет летных военных специальностей», - сказал Приходько.
По его словам, потеря даже ста пилотов станет чувствительной для отрасли.
«В отрасли разная ситуация, например, на "Суперджетах" катастрофически не хватает людей, они там работают по полной, на износ. Большие самолеты, которые летали через океан, сейчас остались менее востребованными. Провал не такой большой, уменьшение объемов составляет сейчас 10-15%, при этом идет очень мощное увеличение внутрироссийских объемов. Пилоты еще есть, но авиакомпании забирают себе все резервы. Если людей будут выводить, будет нехватка. 100 пилотов – это для страны будет очень много. Сейчас есть небольшой запас, но компании стали набирать людей и до Нового года его уже не будет», - разъяснил вице-президент профсоюза лётного состава.
При этом Приходько отметил, что говорить о каких-то мерах со стороны профсоюзов можно будет только после проверки.
«Чтобы предпринимать какие-то шаги, надо выяснить ситуацию. Например, Дальний Восток мы уже проверили, там у пилотов однозначно бронь», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев рассказал НСН, что военкоматы сейчас слишком стараются и порой призывают не тех, кого надо.
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