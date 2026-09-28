В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки лишь на 0,25% до конца года
В случае принятия Центробанком решения о снижении ключевой ставки, то оно будет незначительным. Об этом Life.ru заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
По его словам, регулятор принимает необходимые решения с учётом ситуации на финансовом рынке, которая, в настоящее время «с точки зрения инфляции, складывается не самым лучшим образом».
Аксаков также указал, что «инфляционное давление в последние месяцы начало нарастать».
«Если и ждать снижения ключевой ставки, то незначительного. Я ожидаю на 0,25%», — заключил парламентарий.
Ранее совет директоров Центробанка РФ на прошедшем 11 сентября заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%, пишут «Известия».
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