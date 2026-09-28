Снятие нагрузки с детей может привести к тому, что воспитатели перестанут заниматься детьми в детских садах, рассказала НСН президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко.



В детских садах перестанут заучивать буквы и цифры. Вместо этого детей будут знакомить с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Такой акцент ляжет в основу изменений в государственном стандарте. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. Шевченко оценила эту меру.