Забудут не только буквы? Чем грозит детям реформа детского сада
Перемены в дошкольном и начальном школьном обучении направлены на создание комфортной обстановки для ребенка, но есть вопросы к их реализации, заявил НСН Лариса Шевченко.
Снятие нагрузки с детей может привести к тому, что воспитатели перестанут заниматься детьми в детских садах, рассказала НСН президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко.
В детских садах перестанут заучивать буквы и цифры. Вместо этого детей будут знакомить с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Такой акцент ляжет в основу изменений в государственном стандарте. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. Шевченко оценила эту меру.
«Основной смысл этих изменений — сместить фокус с академических знаний, потому что, когда ребенок знает буквы, цифры и письмо, то, приходя в первый класс он теряет мотивацию, так как все уже знает. Поэтому эта инициатива затрагивает первый-второй класс тоже, чтобы нигде не было дисбаланса и рамок демотивации. Современные дети будут все знать, но надо правильно подойти к тому, где и когда их учить. Мне кажется, что они уже рождаются со знаниями сейчас. Ребенок должен быть готов к школе морально и физически. А все остальное может догнать и перегнать. Тут нет никакой “свиньи” для учителей. Вся эта история должна быть в пользу системы образования. Но может быть еще хуже — здесь размытая формулировка “только воспитание”. Можно не только отменить занятие по математике, но и таким образом избавиться от качественного игрового воспитания, а оставить бесцельные прогулочки. Хотели как лучше, получилось как всегда», — сообщила она.
Ранее Шевченко объяснила НСН, как дошкольников защитят от «мусорных» мультфильмов.
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