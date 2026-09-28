Ozon запустил оплату заказов наличными
Маркетплейс Ozon запустил оплату заказов наличными через банкоматы «Ozon Банка». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что данный способ оплаты доступен для заказов, стоимость которых не превышает 15 тысяч рублей. Внести деньги следует до получения товара в пункте выдачи.
«Добавили возможность расплачиваться наличными, так как видим, что спрос на наличные средства всё ещё есть, несмотря на развитые цифровые инструменты», - говорится в сообщении.
Ранее Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах, расположенных в казахстанских Алма-Ате и Астане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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