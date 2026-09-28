Россиянам рассказали, как совместные обеды способствуют профилактике рака
Переедание и избыток калорий могут повышать риск развития раковой опухоли. Об этом сайту aif.ru рассказал гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, главный онколог министерства, академик РАН Андрей Каприн.
По его словам, «самая адская смесь — это одиночество и гамбургер». Он указал, что избыточная масса тела повышает риск развития 13 локализаций злокачественных новообразований. Также очень опасен алкоголь, даже небольшие дозы.
Каприн отметил, что совместные обеды за общим столом, когда люди общаются и едят домашние блюда, способствуют профилактике набора веса и, как следствие, рака.
«Снижение веса на 5 кг и более снижает общий онкологический риск», — добавил врач-онколог.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил, что риск возникновения онкологических заболеваний будет расти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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