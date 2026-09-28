Россиянам рассказали, как совместные обеды способствуют профилактике рака

По его словам, «самая адская смесь — это одиночество и гамбургер». Он указал, что избыточная масса тела повышает риск развития 13 локализаций злокачественных новообразований. Также очень опасен алкоголь, даже небольшие дозы.

Каприн отметил, что совместные обеды за общим столом, когда люди общаются и едят домашние блюда, способствуют профилактике набора веса и, как следствие, рака.

«Снижение веса на 5 кг и более снижает общий онкологический риск», — добавил врач-онколог.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил, что риск возникновения онкологических заболеваний будет расти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

