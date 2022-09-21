Володин заявил, что у депутатов нет «брони» от мобилизации

По его словам, если кто-то из парламентариев решит пойти добровольцем, то коллеги его поддержат.

«У нас есть помощники, есть большой аппарат... Да,это государственные служащие, но... Те кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, быть добровольцем, мы это только будем поддерживать. У нас с вами «брони» нет. Мы с вами там, где наши граждане», - подчеркнул Володин.

Спикер добавил, что в настоящее время во многом работа депутатов заключается в необходимости объяснять людям, что происходит.

Ранее депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин на заседании Госдумы заявил, что парламентарии не могут позволить себе пойти на фронт, так как на них «лежит ответственность, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».